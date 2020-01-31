СК возбудил уголовное дело после взрыва на территории завода в Мценске

Фото: МЧС России по Орловской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на заводе в Мценске. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области Юлия Дорофеева.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3, ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Дорофеева также уточнила, что погибли пять человек и двое пострадали.

Ранее 31 января в строящемся здании на территории завода в Мценске произошел хлопок газа. Сообщалось о четырех погибших.

В приемном отделении Мценской районной больницы заявили, что пострадавшие — турки, также один турок есть среди погибших. По данным областного управления МЧС, в результате хлопка газа частично обрушилась кровля здания и пострадали конструкции.