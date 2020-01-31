СК опубликовал видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет России опубликовал запись с места взрыва на «Заводе профессионального оборудования» в Орловской области.

На кадрах видно, как сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия. В помещении, где произошел взрыв, сильно повреждены железо-бетонные конструкции, по всему цеху разбросаны металлические листы, куски обшивки. Также камера показывает дыру в крыше здания. В центре помещения видно большое технологическое углубление.

Взрыв на заводе в городе Мценск Орловской области произошел утром 31 января. Из-за него в ангаре на площади 80 кв. м частично обрушилась кровля. Изначально сообщалось о четырех погибших, потом их число выросло до пяти. Еще три человека пострадали.