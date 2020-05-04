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Трое детей получили ранения в результате обстрела в ДНР

В результате обстрела на западе Донецка трое детей получили ранения. Об этом пишет «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным СЦКК, вооруженные формирования Украины «целенаправленно открыли огонь» в 17:35 по местному времени (совпадает с московским) по жилым кварталам поселка Александровка. Обстрел велся из БМП-2 на протяжении 15 минут, всего было произведено 30 выстрелов.

Пострадали три девочки 2010 и 2013 годов рождения. У младших детей осколочные ранения ноги и и спины, у старшей девочки, по предварительным данным, осколочное ранение головы. Все они были госпитализированы.

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Позже ДАН сообщило о четвертом пострадавшем. Им стал мужчина 1965 года рождения, который получил осколочные ранения головы и ног. В Управлении Народной милиции информировали, что огонь был открыт «прицельно из БМП 7-й механизированной роты 3-го батальона 28-й бригады Вооруженных сил Украины», который находился в коровнике на окраине города Марьинка примерно в четырех километрах от Александровки.

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В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует закончить войну на Донбассе до конца своего президентского срока. Он упомянул, что для продвижения политического процесса на юго-востоке будут проводиться еженедельные встречи участников трехсторонней контактной группы по видеосвязи.

Ранее в марте Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными гражданских объектов Донбасса. В результате обстрелов школы и стадиона 20 и 21 марта пострадали две женщины и девушка.

Теги: Украина, обстрел, Донбасс
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