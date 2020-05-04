Трое детей получили ранения в результате обстрела в ДНР

В результате обстрела на западе Донецка трое детей получили ранения. Об этом пишет «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным СЦКК, вооруженные формирования Украины «целенаправленно открыли огонь» в 17:35 по местному времени (совпадает с московским) по жилым кварталам поселка Александровка. Обстрел велся из БМП-2 на протяжении 15 минут, всего было произведено 30 выстрелов.

Пострадали три девочки 2010 и 2013 годов рождения. У младших детей осколочные ранения ноги и и спины, у старшей девочки, по предварительным данным, осколочное ранение головы. Все они были госпитализированы.

Позже ДАН сообщило о четвертом пострадавшем. Им стал мужчина 1965 года рождения, который получил осколочные ранения головы и ног. В Управлении Народной милиции информировали, что огонь был открыт «прицельно из БМП 7-й механизированной роты 3-го батальона 28-й бригады Вооруженных сил Украины», который находился в коровнике на окраине города Марьинка примерно в четырех километрах от Александровки.