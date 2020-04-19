Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
На Камчатке началось лавовое извержение Ключевского вулкана Общество, 04:33 Врачи объяснили низкую смертность от коронавируса в России Общество, 03:38 Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Политика, 03:32 National Interest оценило российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» Технологии и медиа, 03:10 Трамп оценил отношения Вашингтона и Москвы Политика, 02:38 Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России Общество, 02:21 Трамп пообещал найти лучшее применение выделяемому ВОЗ финансированию Политика, 02:06 Трамп пообещал привлечь Пекин к ответу за сокрытие фактов о коронавирусе Общество, 01:45 У замгубернатора Нижегородской области диагностировали коронавирус Общество, 00:54 Умер писатель и журналист Александр Кабаков Общество, 00:43 Путин поздравил православных россиян с Пасхой Общество, 00:35 В Севастополе увеличилось число заболевших COVID-19 Общество, 00:17 Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле Общество, 00:11 Полиция нашла одного из напавших на врача «неотложки» в Кировской области Общество, 00:04
Пандемия коронавируса ,  
0 

Врачи объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Низкий показатель летальных исходов от коронавируса в России связан с большим числом пациентов с легким течением болезни и подготовкой больниц к эпидемии. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Опрошенные изданием врачи призывают граждан не пугаться цифр статистики и не заострять внимание на подтвержденных случаях COVID-19.

«Наверное, большее значение для нас имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов», — сказал Лукашев. По его мнению, текущий уровень смертности от коронавируса в стране — 0,7-0,8% — может вырасти в два-три раза, но даже в этом случае она будет на порядок ниже, чем в Италии и Испании.

Врачи объяснили высокую смертность в Италии последствиями эпидемии гриппа
Общество

Эксперт напоминает, что показывать высокую выявляемость заболевания могут лишь страны с развитой медицинской службой. «Страны, где практически нет медицинской службы, могут не попасть даже в сотню по количеству выявленных случаев, но это не значит, что там нет заболеваемости», — пояснил Лукашев.

Главный врач центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков считает, что введенные в России ограничительные меры были адекватными и позволили отсрочить коллапс в больницах. С ним соглашается и завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По его мнению, режим самоизоляции необходимо сохранить и даже ужесточить.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

По официальным данным, в России к 18 апреля проведено более 1,8 млн тестов на коронавирус. 36,7 тыс. диагнозов на COVID-19 оказались положительными. При этом по стране зафиксировано 313 смертей. Вечером 18 апреля московские власти сообщили о еще 28 умерших. Таким образом показатель летальности коронавируса в стране на данный момент составляет 0,93%.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Россия, смертность
Материалы по теме
В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки
Общество
Врачи объяснили высокую смертность в Италии последствиями эпидемии гриппа
Общество
В ВОЗ предсказали дальнейший рост смертности от коронавируса в Европе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter