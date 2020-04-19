Врачи объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Низкий показатель летальных исходов от коронавируса в России связан с большим числом пациентов с легким течением болезни и подготовкой больниц к эпидемии. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Опрошенные изданием врачи призывают граждан не пугаться цифр статистики и не заострять внимание на подтвержденных случаях COVID-19.

«Наверное, большее значение для нас имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов», — сказал Лукашев. По его мнению, текущий уровень смертности от коронавируса в стране — 0,7-0,8% — может вырасти в два-три раза, но даже в этом случае она будет на порядок ниже, чем в Италии и Испании.

Эксперт напоминает, что показывать высокую выявляемость заболевания могут лишь страны с развитой медицинской службой. «Страны, где практически нет медицинской службы, могут не попасть даже в сотню по количеству выявленных случаев, но это не значит, что там нет заболеваемости», — пояснил Лукашев.