Минздрав не увидел необходимости лечить бессимптомных больных COVID-19

Людям, которые заражены коронавирусом, но у которых нет выраженных симптомов COVID-19, не требуется лечение. Об этом сообщили в Минздраве, передает ТАСС.

Зараженному коронавирусом в этом случае достаточно принять меры, чтобы не распространять вирус дальше. «Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапия не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры», — пояснили в ведомстве.

В памятке (pdf*) о коронавирусе, опубликованной на сайте «Стопкоронавирус.рф», отмечается, что «около 80% людей выздоровели от этой болезни без специального лечения».

Согласно данным медиков, значительная часть зараженных коронавирусом болеют COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. 18 апреля департамент здравоохранения Москвы сообщил, что у 60% людей в столице, у которых выявили коронавирус, не было симптомов заболевания. Доля бессимптомных больных увеличивается по мере того, как совершенствуется диагностика вируса и растет число проведенных тестов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в целом по России до 50% выросло число заразившихся коронавирусом, у которых заболевание протекает бессимптомно.

В Москве и ряде других регионов больных COVID-19 в легкой форме зачастую не госпитализируют, а оставляют соблюдать самоизоляцию на дому.