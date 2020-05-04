Роструд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в мае

Период с 6 по 8 мая, который объявили нерабочим из-за ситуации с коронавирусом, должен оплачиваться в обычном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роструда.

«Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, как и нерабочие дни в апреле. То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — сказали в ведомстве.

В конце марта президент России Владимир Путин ввел в стране режим нерабочих дней с сохранением зарплаты. Впоследствии он продлил его до 11 мая. Глава государства объяснил это тем, что Россия находится «перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией».

Нерабочие дни не распространяются на непрерывно действующие организации, аптеки, больницы, продуктовые магазины, органы власти, коммунальные, экстренные и ремонтные службы, банки и ряд других организаций.