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Роструд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в мае

Период с 6 по 8 мая, который объявили нерабочим из-за ситуации с коронавирусом, должен оплачиваться в обычном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роструда.

«Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, как и нерабочие дни в апреле. То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — сказали в ведомстве.

В конце марта президент России Владимир Путин ввел в стране режим нерабочих дней с сохранением зарплаты. Впоследствии он продлил его до 11 мая. Глава государства объяснил это тем, что Россия находится «перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией».

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Нерабочие дни не распространяются на непрерывно действующие организации, аптеки, больницы, продуктовые магазины, органы власти, коммунальные, экстренные и ремонтные службы, банки и ряд других организаций.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что некоторые ограничительные меры, введенные властями для борьбы с распространением инфекции, сохранятся до появления вакцины или лекарства от коронавируса.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Роструд, коронавирус, зарплата, выплаты
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