В Минздраве назвали достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса

В Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения. Об этом «Российской газете» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

По его словам, это характеризует третью-четвертую фазы 'эпидемии по критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Возможно, что уже близок перелом эпидемической ситуации, которая сложилась в последнее время», — сказал Брико.

Он заявил, что за последний месяц прирост новых случаев сократился более чем в три раза и составляет 7-8% ежедневно. По его словам, можно будет сказать о контроле над ситуацией тогда, когда прирост будет составлять 1% или меньше.

Брико отметил, что после 12 мая можно будет более точно сказать, в какой фазе эпидемиологического процесса находится Москва, однако для этого нужно соблюдать режим самоизоляции и социальное дистанцирование до конца майских праздников.