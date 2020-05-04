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В Минздраве назвали достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса

В Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения. Об этом «Российской газете» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

По его словам, это характеризует третью-четвертую фазы 'эпидемии по критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Возможно, что уже близок перелом эпидемической ситуации, которая сложилась в последнее время», — сказал Брико.

Эксперт Минздрава обозначил пик эпидемии коронавируса в России
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Он заявил, что за последний месяц прирост новых случаев сократился более чем в три раза и составляет 7-8% ежедневно. По его словам, можно будет сказать о контроле над ситуацией тогда, когда прирост будет составлять 1% или меньше.

Брико отметил, что после 12 мая можно будет более точно сказать, в какой фазе эпидемиологического процесса находится Москва, однако для этого нужно соблюдать режим самоизоляции и социальное дистанцирование до конца майских праздников.

Накануне Николай Брико отметил, что в России заболеваемость коронавирусом начнет снижаться в июне. Он сообщил, что в стране за апрель темп роста числа новых случаев заражения снизился с 27% (2 апреля) до 6,9% (1 мая).

В России выявили более 134 тыс. случаев заболевания, более 1,3 тыс. человек умерли. В Москве число подтвержденных случаев заражения превысило 68 тыс., скончались 764 человека.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минздрав, коронавирус, Москва
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