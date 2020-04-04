В Сербию прилетели 11 самолетов ВКС России с медпомощью

Воздушно-космические силы (ВКС) России завершили переброску в Сербию российских военных специалистов и оборудования в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте российского Минобороны.

Всего с подмосковного аэродрома Чкаловский вылетели 11 военно-транспортных самолетов Ил-76. Они приземлились на аэродроме Батайница, который располагается в 20 км к северо-западу от Белграда.

В Сербию доставили 87 российских военнослужащих, среди которых военные медики и вирусологи. В страну также направили медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

Российские врачебно-сестринские бригады будут использовать в населенных пунктах с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу. В частности, в Белграде, Чуприи, Нови Саде, Валево, Крагуеваце, Нише и Кикинде. Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты будут дезинфицировать военный городок в городе Бачка Пола, где выявили случаи заболевания среди сербских военных.