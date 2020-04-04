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В Сербию прилетели 11 самолетов ВКС России с медпомощью

Воздушно-космические силы (ВКС) России завершили переброску в Сербию российских военных специалистов и оборудования в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте российского Минобороны.

Всего с подмосковного аэродрома Чкаловский вылетели 11 военно-транспортных самолетов Ил-76. Они приземлились на аэродроме Батайница, который располагается в 20 км к северо-западу от Белграда.

В Сербию доставили 87 российских военнослужащих, среди которых военные медики и вирусологи. В страну также направили медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

Россия направит в Сербию военных медиков для борьбы с коронавирусом
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Российские врачебно-сестринские бригады будут использовать в населенных пунктах с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу. В частности, в Белграде, Чуприи, Нови Саде, Валево, Крагуеваце, Нише и Кикинде. Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты будут дезинфицировать военный городок в городе Бачка Пола, где выявили случаи заболевания среди сербских военных.

В конце марта правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с распространением коронавируса. Белград опирался на соглашение с Москвой о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. По данным Минздрава Сербии на 3 апреля, в стране выявили 1476 случаев заражения коронавирусом и 39 человек умерли. 

В марте 14 самолетов ВКС России доставили медпомощь и специалистов в Италию.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Россия, Сербия, коронавирус
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