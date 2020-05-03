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Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии. Об этом она написала в Instagram.

По словам Васильевой, на протяжении нескольких дней у нее была температура на уровне 37,5-37,8 градусов. А вечером 30 апреля появились кашель и жжение в глазах.

«Вчера Филипп и Лиза (дети Васильевой — РБК) уговорили меня сделать КТ. Я вызвала скорую и поехала в больницу. И тут я поняла весь масштаб пандемии», — написала актриса.

Актриса Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации
Общество
Татьяна Васильева

По ее словам, больницы были переполнены, скорая помощь ехала к ней восемь часов, а после компьютерной томографии она ждала результаты исследования еще четыре часа.

«Уже ночью, один из санитаров сказал мне, что на снимке все в порядке. И я с легким сердцем поехала домой», — рассказала Васильева.

Утром 2 мая актрисе позвонила врач и сообщила, что у нее обнаружили двусторонню пневмонию. Из-за того, что поражение легких было не сильным, Васильевой разрешили лечиться дома. «Результаты на Covid придут послезавтра. Но клиническая картина говорит именно об этом вирусе», — пишет она.

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
Общество
Татьяна Васильева

Актриса добавила, что не придавала большого значения эпидемии, при этом старалась максимально соблюдать режим самоизоляции. «А теперь я понимаю, что все это не шутки», — сказала Васильева.

О госпитализации 73-летней актрисы стало известно 1 мая. Позже она сообщила, что у нее обнаружен коронавирус и она изолировалась дома.

Зрителю Васильева запомнилась по ролям в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Мнимый больной». Она служила в Московском театре сатиры и Московском академическом театре имени Маяковского.

Ранее в апреле с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию, была госпитализирована Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина. Анализы на COVID-19 оказались отрицательными. 1 мая она сообщила, что ее выписали из больницы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, актриса
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Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
Общество
Актриса Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации
Общество
Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы
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