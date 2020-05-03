Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии. Об этом она написала в Instagram.

По словам Васильевой, на протяжении нескольких дней у нее была температура на уровне 37,5-37,8 градусов. А вечером 30 апреля появились кашель и жжение в глазах.

«Вчера Филипп и Лиза (дети Васильевой — РБК) уговорили меня сделать КТ. Я вызвала скорую и поехала в больницу. И тут я поняла весь масштаб пандемии», — написала актриса.

По ее словам, больницы были переполнены, скорая помощь ехала к ней восемь часов, а после компьютерной томографии она ждала результаты исследования еще четыре часа.