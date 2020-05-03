Власти Петербурга проверят ролики о вечеринке на Крестовском острове

Власти Санкт-Петербурга изучат видеозаписи о незаконной вечеринке, которая была организована прошлой ночью на Крестовском острове. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по законности и правопорядку.

«По факту публикации будет проведено разбирательство», — сказали в ведомстве, добавив, что если участников вечеринки установят, то их могут привлечь к административной ответственности за нарушение режима всеобщей самоизоляции.

Ранее 2 мая «Фонтанка» сообщала, что на парковке между стадионом «Газпром Арена» и станцией метро «Новокрестовская» собрались несколько сотен молодых человек, которые громко слушали музыку, танцевали, курили кальян.

Вечеринку «ковид-диссидентов», по данным издания, организовали местные автомобильные сообщества. «Фонтанка» сообщала, что прибывшие на место полицейские не предприняли никаких мер по разгону нарушающей режим самоизоляции молодежи.

30 апреля власти Санкт-Петербурга в связи с эпидемией коронавируса продлили ограничительные меры до 11 мая включительно. При этом жителям города разрешили ездить на дачу во время майских праздников.

Санкт-Петербург занимает третье место среди регионов России по числу заболевших COVID-19. Ко 2 мая в городе было выявлено 4734 пациента с коронавирусом. 877 человек выздоровели, 33 заболевших умерли.