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Пандемия коронавируса ,  
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Жителям Петербурга разрешили поездки на дачу во время майских праздников

Сделать это можно будет только при соблюдении ряда условий, одним из которых является наличие при себе либо документа, подтверждающего право собственности на садовый участок или дачу, либо договора аренды
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области договорились обеспечить жителям возможность беспрепятственно посещать свои дачные и садовые участки во время майских праздников.

Однако сделать это можно будет только при соблюдении ряда условий, одним из которых является наличие при себе либо документа, подтверждающего право собственности на садовый участок или дачу, либо договора аренды.

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«Петербуржцы на личном автотранспорте должны следовать по маршруту до садового участка или дачи без остановок на территории населенных пунктов Ленинградской области», — сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Все необходимые покупки дачникам предписано делать заранее в магазинах Петербурга, покидать пределы своего участка разрешается только в случае необходимости, контакты с соседями должны быть сведены к минимуму.

В администрации Петербурга отметили, что на территории города и Ленинградской области расположено более 700 тыс. садовых участков, на которых ежегодно отдыхают около 2,5 млн человек.

В Ленинградской области с 31 марта введен режим самоизоляции, подписанное губернатором Александром Дрозденко постановление предписывало дачникам оставаться в границах городского округа, сельского или городского поселения по месту временного проживания. В связи с мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции в области запрещены прогулки в лесах и охота. В середине апреля во Всеволожске, Выборге, Гатчине, Тихвине и ряде поселков и деревень Ленинградской области введен усиленный санэпидрежим и контроль режима самоизоляции. За соблюдением карантина, самоизоляции и санитарно-эпидемиологических норм здесь поручено следить специальным оперативным группам, наделенным правом штрафовать нарушителей.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
Теги: Санкт-Петербург, Ленинградская область, коронавирус
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