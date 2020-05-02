Попова заявила о лабораториях с точностью выявления коронавируса 40%

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Часть лабораторий по выявлению коронавируса, работающих в России, дают результаты с точностью только 30–40%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

«Есть и такие [лаборатории], где коэффициент подтверждений или процент подтверждений бывает и 30%, и 40%, а остальные оказываются недостоверными. Вот здесь приходится еще работать», — сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, в стране также функционируют семь лабораторий, которые могут работать без подтверждений тестов, так как у них процент точных результатов составляет от 92 до 98%.

Как ранее спрогнозировала Попова, результатов в разработке вакцины против коронавируса стоит ждать не раньше чем к середине лета.