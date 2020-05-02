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Пандемия коронавируса ,  
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В России провели более 3,9 млн тестов на COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России провели более 3,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по выявлению коронавируса в Telegram со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

За минувшие сутки было проведено 221,7 тыс. тестов на наличие вируса. По состоянию на 2 мая, в целом по России под наблюдением врачей остаются 214 800 человек.

Всего в России выявлен 114 431 случай заражения коронавирусом. 13 220 человек выздоровели. Умерли 1169 человек.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая
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Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наблюдаемые в России изменения о процессе распространения коронавируса вселяют надежду. Однако у экспертов нет уверенности в том, что уровень заболеваемости будет снижаться, отметила глава ведомства. 

Попова сообщила, что за последние два дня в России наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом на фоне стабильной ситуации, которая наблюдалась на прошлой неделе. Глава ведомства также попросила россиян потерпеть режим самоизоляции и неукоснительно его соблюдать в ближайшие дни.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Роспотребнадзор, тесты, коронавирус
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