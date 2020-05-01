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Защита Чельдиева заявила о возможном возбуждении нового дела против певца

Вадим Чельдиев
Вадим Чельдиев (Фото: Вадим Чильдиев / Youtube)

Против оперного певца Вадима Чельдиева, которого подозревают в распространении фейков о коронавирусе, призывах к митингу во Владикавказе и нападении на сотрудников правоохранительных органов, могут возбудить уголовное дело об экстремизме. Об этом адвокат певца Батраз Кульчиев сообщил агентству «Интерфакс-Юг».

«Сегодня мы узнали, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму)», — сказал адвокат. Кульчиев уточнил, что защита еще не получила официального уведомления.

Адвокат Чельдиева Андрей Сабинин подтвердил «Медиазоне», что управление ФСБ по Северной Осетии завело дело по статье 280 УК РФ. Он также отметил, что не видел постановления о возбуждении дела и не получал официального уведомления.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСБ по Северной Осетии.

Во Владикавказе арестовали 13 участников митинга из-за самоизоляции
Общество
Фото: Ольга Смольская / ТАСС

21 апреля Кульчиев сообщил РБК, что против его подзащитного возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). В рамках этого дела Чельдиева перевозили из Санкт-Петербурга во Владикавказ, в дороге, по версии обвинения, певец напал на сотрудников Центра по противодействию экстремизму.

Во Владикавказе Ленинский районный суд отправил певца под арест на два месяца, до 18 июня. Теперь его также обвиняют по ч. 1 ст. 318 (применение насилия к представителю власти). По версии защиты Чельдиева, один из правоохранителей ударил другого.

СК сообщил о 13 пострадавших силовиках на митинге во Владикавказе
Общество
Фото: Ольга Смольская / ТАСС

Издание «Кавказ.Реалии» ранее сообщало, что Чельдиев в своем Telegram-канале призывал жителей республики 20 апреля выйти на митинг к Дому правительства. Управление СК по Северной Осетии указало, что он также распространял две видеозаписи о «надуманности» мер, принимаемых официальными властями республики в борьбе с коронавирусом, и призывал нарушать самоизоляцию.

Во Владикавказе 20 апреля прошел несанкционированный митинг на площади Свободы. Участники требовали отставки руководства Северной Осетии, прекращения режима самоизоляции. Акция завершилась столкновением с полицией, СУ СК по региону сообщило о 13 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов.

Теги: Владикавказ, коронавирус
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Во Владикавказе арестовали 13 участников митинга из-за самоизоляции
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СК сообщил о 13 пострадавших силовиках на митинге во Владикавказе
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