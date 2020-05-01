Защита Чельдиева заявила о возможном возбуждении нового дела против певца

Вадим Чельдиев (Фото: Вадим Чильдиев / Youtube)

Против оперного певца Вадима Чельдиева, которого подозревают в распространении фейков о коронавирусе, призывах к митингу во Владикавказе и нападении на сотрудников правоохранительных органов, могут возбудить уголовное дело об экстремизме. Об этом адвокат певца Батраз Кульчиев сообщил агентству «Интерфакс-Юг».

«Сегодня мы узнали, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму)», — сказал адвокат. Кульчиев уточнил, что защита еще не получила официального уведомления.

Адвокат Чельдиева Андрей Сабинин подтвердил «Медиазоне», что управление ФСБ по Северной Осетии завело дело по статье 280 УК РФ. Он также отметил, что не видел постановления о возбуждении дела и не получал официального уведомления.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСБ по Северной Осетии.