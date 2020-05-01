Главврач больницы в Коммунарке назвал новые симптомы пациентов с COVID-19

Денис Проценко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Коммунарке у заболевших коронавирусной инфекцией обнаружили кожные высыпания. Об этом сообщил на онлайн-встрече главврач инфекционного центра Денис Проценко, передает ТАСС.

«Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», — сказал Проценко. Он указал, что такие симптомы обнаружили у большинства заболевших, поступивших в больницу.

В своем Facebook врач ранее также написал, что у больных начались «кожные проявления».

За последние сутки в Коммунарку поступили 64 человека. Всего в больнице находятся 527 человек, из них у 316 подтвердили коронавирус. 28 пациентов центра подключены к аппаратам ИВЛ.