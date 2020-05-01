За сутки в инфекционную больницу в Коммунарке поступили 64 пациента

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в больницу №40 в московском поселке Коммунарка поступили 64 пациента. Об этом сообщил в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.

По его словам, в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находятся 57 человек, в том числе 28 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Диагноз коронавирус подтвержден у 316 (61%) человек.

«На кислороде вне ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии. — РБК) — 151 человек (29%), на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация. — РБК) — 1 пациент», — написал Проценко. За сутки выписались 74 пациента, добавил он.

В свою очередь, глава городской клинической больницы №15 им О.М. Филатова Валерий Вечорко сообщил на своей странице в Facebook, что по состоянию на 1 мая на лечении в клинике находятся 1315 человек. Из них с диагнозом «внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии» — 1 296 человек, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией — 933. В медучреждение за сутки поступили 162 человека, еще 211 выписались.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в России выявлено 7933 случая новой коронавирусной инфекции. В общей сложности число заболевших возросло до 114,4 тыс. Лидерами по приросту зараженных вирусом являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Свердловская область.