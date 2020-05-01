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Пандемия коронавируса ,  
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Минкомсвязь предложила открыть книжные магазины в мае

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минкомсвязь направила в правительство письмо с предложением разрешить в мае—июне начать работу книжным магазинам. Об этом сообщают «Ведомости». Замминистра Алексей Волин подтвердил изданию, что соответствующие предложения были направлены в кабмин.

По словам Волина, убытки книжных магазинов, закрытых из-за эпидемии коронавируса, в марте—апреле составили 3,2 млрд руб., согласно данным Российского книжного союза. Если к июню они не откроются, то сумма вырастет до 4,2 млрд руб. Финансовые потери издательств оцениваются в 1 млрд руб.

По словам владельца книжной сети «Читай-город — Буквоед» и издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, правительство пока не приняло решения об открытии книжных магазинов в мае.

Улицкая и Водолазкин попросили правительство поддержать книгоиздателей
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Людмила Улицкая

В середине апреля представители отрасли обратились к правительству с просьбой приравнять книги к товарам первой необходимости, что позволило бы магазинам открыться. На них приходится около 70% продаж книг в стране.

27 апреля премьер-министр Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца текущей недели подготовить предложения по постепенному снятию ограничений с предпринимателей и отдельных предприятий, которые были закрыты в связи с введенными карантинными мерами по коронавирусу.

Президент Владимир путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. В эти дни работать разрешается только продуктовым магазинам, аптекам, медучреждениям, непрерывным производствам, органам власти, экстренным службам.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, магазины, книги, Минкомсвязь
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