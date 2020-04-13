Улицкая и Водолазкин попросили правительство поддержать книгоиздателей

Писатели указывают, что закрытие книжных магазинов фактически парализовало работу всей книжной индустрии. Дальнейшее продление ограничений может привести к краху, считают они

Людмила Улицкая (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Более 500 писателей и издателей, в том числе Людмила Улицкая, Евгений Водолазкин и Леонид Юзефович, направили в правительство России письмо (копия есть у РБК), в котором попросили поддержать книгоиздание и включить книги в список товаров первой необходимости.

«Очень просим вас поддержать ценность книги, книжных магазинов и книжной культуры, дать возможность сохранить ее для всего российского общества и будущих поколений», — говорится в послании.

Авторы письма пожаловались, в частности, на приостановку продаж через книжные магазины, в результате чего парализованной оказалась работа всей индустрии. «Ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии», — предупредили они.

Ранее письмо об «очень опасном положении» индустрии главе правительству Михаилу Мишустину направлял Российский книжный союз, сообщали «Известия». Издание также приводило оценки президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, по мнению которого убытки отрасли до конца года могут составить 12–15 млрд руб.