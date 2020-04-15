На Украине выявили рекордное число зараженных коронавирусом

Максим Степанов (Фото: moz.ukr / Facebook)

За минувшие сутки на Украине выявлено 392 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что стало новым максимумом с момента начала пандемии.

«Это антирекорд для нашей страны, поэтому говорить об отмене карантина еще рано, а праздник Христова Воскресения лучше отпраздновать дома», — заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.

За сутки число заражений COVID-19 на Украине выросло более чем на 11%, общее их число увеличилось до 3764. По данным Минздрава Украины, с начала эпидемии умерли 108 человек, большинство жертв (85%) составляют люди старше 50 лет.

Наибольшее число заболевших выявлено в Киеве (612), Черновицкой (589) и Ивано-Франковской (356) областях. 143 человека выздоровели.