Медведев пожелал здоровья заболевшему коронавирусом премьеру Мишустину

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время заседания по вопросам совершенствования трудового законодательства пожелал заболевшему коронавирусом премьер-министру Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления. Об этом сообщает ТАСС.

«Я искренне желаю всем здоровья, особенно, желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации», — сказал Медведев.

Он также поздравил россиян с майскими праздниками и отметил, что они проходят «в очень сложной ситуации».

30 апреля Михаил Мишустин во время беседы с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что у него подтвердился положительный тест на коронавирус. Из-за болезни Мишустин отправился на самоизоляцию. Путин назначил временно исполняющим премьер-министра России вице-премьера Андрея Белоусова.

Пресс-секретарь Михаила Мишустина Борис Беляков подтвердил РБК, что все контактировавшие с Мишустиным люди будут изолированы и пройдут дополнительное медицинское обследование. Самого Мишустина поместят на лечение в больницу.

Дмитрий Медведев занимал пост премьер-министр с мая 2012 года по январь 2020 года. На этой должности его сменил Михаил Мишустин.