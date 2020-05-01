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Пандемия коронавируса ,  
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Медведев пожелал здоровья заболевшему коронавирусом премьеру Мишустину

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время заседания по вопросам совершенствования трудового законодательства пожелал заболевшему коронавирусом премьер-министру Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления. Об этом сообщает ТАСС.

«Я искренне желаю всем здоровья, особенно, желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации», — сказал Медведев.

Он также поздравил россиян с майскими праздниками и отметил, что они проходят «в очень сложной ситуации».

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30 апреля Михаил Мишустин во время беседы с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что у него подтвердился положительный тест на коронавирус. Из-за болезни Мишустин отправился на самоизоляцию. Путин назначил временно исполняющим премьер-министра России вице-премьера Андрея Белоусова.

Пресс-секретарь Михаила Мишустина Борис Беляков подтвердил РБК, что все контактировавшие с Мишустиным люди будут изолированы и пройдут дополнительное медицинское обследование. Самого Мишустина поместят на лечение в больницу.

Дмитрий Медведев занимал пост премьер-министр с мая 2012 года по январь 2020 года. На этой должности его сменил Михаил Мишустин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, коронавирус
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