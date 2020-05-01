Американские ученые назвали альтернативу маскам для защиты от COVID-19

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Пластмассовые щитки для лица имеют преимущества перед обычными медицинскими масками для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании группы ученых штата Айова, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Как отметили специалисты, имеющиеся данные показывают, что распространение SARS-CoV-2 происходит типичными для респираторных вирусов путями. В том числе заразиться можно воздушно-капельным путем, то есть через инфекционные частицы, которые оказались достаточно близко от глаз, носа или рта. Ученые сравнили два средства защиты, которые блокируют такую передачу вируса: медицинские маски и пластиковые щитки для лица.

Исследования показали, что щитки достаточно эффективно сдерживают вирус. На рекомендованной дистанции в шесть футов от другого человека (почти два метра) щитки для лица задержали до 92% вирусных частиц, отмечают ученые. В отличие от масок, которые имеют короткий срок использования и не могут применяться повторно, пластмассовые средства защиты можно мыть водой с мылом или обычными бытовыми дезинфицирующими средствами и использовать многократно. Специалисты, участвовавшие в исследованиях, также заявили, что такие щитки удобнее носить, через них проще общаться с окружающими, и они не позволяют случайно прикоснуться к своему лицу руками (что является одним из путей передачи вируса).