Американские ученые оценили эффективность самодельных масок

Самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, например хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей и почти не уступают в эффективности респираторам класса N95, рекомендованные для медперсонала в США. К такому выводу пришли американские физики. Результаты их работы опубликовал научный журнал ACS Nano.

Ученые проверяли разные типы масок с помощью специальной аэрозольной установки, которая распыляла в воздухе микрокапли жидкости и частицы твердой материи. Исследователи смотрели, насколько хорошо маски удерживают эти вещества.

Наихудший показатель защиты оказался у однослойных масок. Как отмечают исследователи, такие хорошо останавливают некоторые аэрозоли, но не способны защитить от самых мелких частиц.

При этом комбинации разных тканей, например плотной хлопчатобумажной, шелка, шифона или фланели, хорошо защитили от капель аэрозолей самого разного размера, сообщили ученые.