Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
Губернатор Нью-Йорка назвал возможный источник коронавируса в штате Общество, 10:50 Президент UFC назвал сроки следующего боя Нурмагомедова Спорт, 10:43 Американские ученые оценили эффективность самодельных масок Общество, 10:36 #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 10:34 Facebook запустит сервис для групповых видеозвонков Технологии и медиа, 10:27 Как планета сможет обеспечить едой 10 миллиардов человек РБК и Россельхозбанк, 10:20 Из Сеула во Владивосток вывозным рейсом доставили около 155 россиян Общество, 10:08 Три способа сберечь накопления в эпоху COVID Quote, 10:00 Пять главных побед сборной России за время президентства Третьяка в ФХР Спорт, 10:00 Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС Общество, 09:58 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 апреля Общество, 09:51 Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале Общество, 09:47 В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу Общество, 09:25 США начали проверку из-за падения нефти WTI до отрицательных значений Бизнес, 09:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

Американские ученые оценили эффективность самодельных масок

Самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, например хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей и почти не уступают в эффективности респираторам класса N95, рекомендованные для медперсонала в США. К такому выводу пришли американские физики. Результаты их работы опубликовал научный журнал ACS Nano.

Ученые проверяли разные типы масок с помощью специальной аэрозольной установки, которая распыляла в воздухе микрокапли жидкости и частицы твердой материи. Исследователи смотрели, насколько хорошо маски удерживают эти вещества.

Наихудший показатель защиты оказался у однослойных масок. Как отмечают исследователи, такие хорошо останавливают некоторые аэрозоли, но не способны защитить от самых мелких частиц.

Жителей Ивановской области обязали носить маски на работе и в магазинах
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

При этом комбинации разных тканей, например плотной хлопчатобумажной, шелка, шифона или фланели, хорошо защитили от капель аэрозолей самого разного размера, сообщили ученые.

Ранее МЧС России рекомендовало при появлении симптомов вирусного заболевания носить респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, чтобы не заражать окружающих. В таких случаях в ведомстве посоветовали пользоваться средствами классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3. При контакте с больным рекомендовано надевать респираторы класса FFP3 с эффективностью до 99% и защитные очки.

Теги: коронавирус, медицинские маски, США
Материалы по теме
В Подмосковье на постах проверки QR-кодов будут раздавать защитные маски
Общество
Юрий Чайка за свой счет купит маски для медиков на Северном Кавказе
Общество
Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter