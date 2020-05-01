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Пандемия коронавируса ,  
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Попова нашла обнадеживающие изменения в распространении COVID-19 в России

Анна Попова
Анна Попова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Изменения в процессе распространения коронавируса на территории России вселяют надежду, однако у экспертов пока нет уверенности в том, что уровень заболеваемости будет стабильно снижаться. Такое мнение в интервью ТАСС выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Есть определенные, вселяющие надежды изменения в течении эпидемического процесса, есть определенное его притормаживание. Мы говорили уже не один раз о снижении темпов прироста», — сказала Попова.

Ситуация с распространением вируса будет зависеть от того, насколько граждане соблюдают ограничительные меры и требования, добавила она.

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Ранее начальник столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что новый всплеск заболеваемости коронавирусом в столице может произойти к началу июня в том случае, если москвичи будут нарушать правила самоизоляции в период майских праздников.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных разработок девять российских вакцин. Среди них — шесть препаратов, разработкой которых занимается новосибирский центр вирусологии «Вектор», две вакцины компании «Биокад», а также средство, разрабатываемое в петербургском НИИ вакцин и сывороток.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря 30 апреля о разработке вакцины против коронавируса, заявила, что видимых результатов не стоит ждать раньше середины лета текущего года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Роспотребнадзор, Анна Попова, коронавирус
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