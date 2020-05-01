Собянин назвал сроки появления бесплатных тестов на антитела к COVID-19

Бесплатные тесты на наличие антител к коронавирусу будут доступны в поликлиниках Москвы в течение одной-двух недель. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24». Трансляция доступна на Youtube.

По словам мэра, сейчас специалисты активно работают с системами, которые позволяют по антителам определить, болел человек коронавирусом или нет. «Надеюсь, что в течение недели-двух эти системы в массовом порядке будут уже внедрены в Москве», — сказал Собянин. Он отметил, что в за этот период сами системы будут улучшены, а объем тестирования увеличен.

Сейчас в Москве тестирование на антитела к коронавирусу уже проходят сотрудники медучреждений, указал мэр.

О том, что тестирование на наличие антител к коронавирусу проведут у всех медработников Москвы, 24 апреля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Она отметила, что на наличие антител проверят не только медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, но и сотрудников остальных столичных больниц и поликлиник.