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Собянин назвал сроки появления бесплатных тестов на антитела к COVID-19

Бесплатные тесты на наличие антител к коронавирусу будут доступны в поликлиниках Москвы в течение одной-двух недель. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24». Трансляция доступна на Youtube.

По словам мэра, сейчас специалисты активно работают с системами, которые позволяют по антителам определить, болел человек коронавирусом или нет. «Надеюсь, что в течение недели-двух эти системы в массовом порядке будут уже внедрены в Москве», — сказал Собянин. Он отметил, что в за этот период сами системы будут улучшены, а объем тестирования увеличен.

Сейчас в Москве тестирование на антитела к коронавирусу уже проходят сотрудники медучреждений, указал мэр.

В Москве начнут тестировать медиков на антитела к коронавирусу
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

О том, что тестирование на наличие антител к коронавирусу проведут у всех медработников Москвы, 24 апреля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Она отметила, что на наличие антител проверят не только медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, но и сотрудников остальных столичных больниц и поликлиник.

28 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что тестирование на антитела прошли уже 3,2 тыс. медиков. Наличие иммунитета к инфекции обнаружили у 20% из них.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: COVID-19, Москва, тест
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