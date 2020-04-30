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Дорожные камеры в Подмосковье начнут фиксировать машины без пропусков

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С 1 мая в Московской области дорожные камеры начнут фиксировать автомобили, на которые не оформлены электронные пропуска. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Информация с комплексов фотовидеофиксации будет использована сотрудниками регионального Минтранса при вынесении постановлений о штрафах за отсутствие пропуска на передвижение», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что штраф за передвижение без пропуска составляет 5 тыс. руб. Всего в регионе действует больше 1,4 тыс. дорожных камер.

Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Аналогичная мера действует в столице с 22 апреля. Чтобы не получить штраф, госномер личного автомобиля должен быть привязан к электронному пропуску не менее чем за пять часов до первой поездки.

Ранее 28 апреля в Госдуму поступил проект закона, предусматривающий штраф 5 тыс. руб. за использование транспорта без специального пропуска во время действия режима повышенной готовности.

Московская мэрия сообщила, что при длительных поездках на дачу во время майских праздников электронный пропуск придется оформлять дважды: на день отъезда и день возвращения. При этом, если поездка планируется на личном транспорте, его госномер должен быть указан в пропуске.

С 15 апреля в Москве и Подмосковье из-за эпидемии коронавируса работает сквозной пропускной режим. Пропуск необходим для поездок на работу, в медицинские учреждения, в отдаленные магазины. Для пешего перемещения по району разрешение оформлять не нужно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, пропуск, Московская область
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