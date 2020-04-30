Дорожные камеры в Подмосковье начнут фиксировать машины без пропусков

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С 1 мая в Московской области дорожные камеры начнут фиксировать автомобили, на которые не оформлены электронные пропуска. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Информация с комплексов фотовидеофиксации будет использована сотрудниками регионального Минтранса при вынесении постановлений о штрафах за отсутствие пропуска на передвижение», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что штраф за передвижение без пропуска составляет 5 тыс. руб. Всего в регионе действует больше 1,4 тыс. дорожных камер.

Аналогичная мера действует в столице с 22 апреля. Чтобы не получить штраф, госномер личного автомобиля должен быть привязан к электронному пропуску не менее чем за пять часов до первой поездки.