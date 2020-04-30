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В Ростовской области ввели масочный режим

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Ростовской области жителей обязали носить медицинские маски или респираторы в общественных местах. Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев, сообщается на сайте областного правительства.

Жители региона обязаны находиться в масках при проезде во всех видах общественного транспорта, в том числе в такси, а также на остановках, вокзалах и в зданиях аэропортов. Кроме того, защитные средства необходимо использовать в аптеках, магазинах, на территории действующих предприятий и организаций.

В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее стало известно, что масочный режим решили ввести власти Краснодарского и Приморского краев, Башкирии, Самарской, Свердловской, Калужской и Ивановской областей. Кроме того, о намерении обязать жителей носить маски заявили власти Подмосковья.

По данным оперштаба, в Ростовской области зафиксировано 943 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 89 человек, восемь умерли.

Теги: Ростовская область, маски
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