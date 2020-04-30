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Пандемия коронавируса ,  
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В Краснодарском крае и Башкирии введут масочный режим

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Правительство Краснодарского края с 30 апреля ввело в регионе масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, решение было принято по «настоятельной рекомендации» Роспотребнадзора.

Жителям предписывается надевать медицинские маски при посещениях магазинов, аптек, во время поездок на работу. По словам Кондратьева, производство средств защиты в регионе значительно увеличено — до 50 тыс. в сутки многоразовых масок и до 12 тыс. одноразовых.

В Самарской области введут масочный режим с 1 мая
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Они должны быть доступны, чтобы люди не говорили, что масок в продаже нет», — сказал губернатор. Он поручил своему заместителю Василию Швецу обеспечить их наличие в аптеках.

С 4 мая аналогичны меры будут введены в Башкирии, сообщил на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом глава республики Радий Хабиров. С этого дня все люди в общественных местах обязаны носить защитные медицинские маски.

«Мы специально ставим такую дату, даем три дня на то, чтобы люди могли обзавестись средствами защиты», — сказал Хабиров. В Башкирии ежесуточно выпускается по 150 тыс. масок. Волонтеры снабдят ими тех, кто не сможет купить самостоятельно, добавил он.

Ранее 29 апреля региональный оперштаб по борьбе с эпидемией Самарской области ввел масочный режим в регионе с 1 мая. Надевать средство индивидуальной защиты нужно при любом выходе из дома, во время которого предусматриваются социальные контакты.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Краснодарский край, Башкирия
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