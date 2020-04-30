Власти Усть-Кутского района сообщили о состоянии избитых чиновников

Михаил Барс (Фото: admin-ukmo.ru)

Первый заммэра Усть-Кутского района Иркутской области Михаил Барс, которого заподозрили в поджога леса, находится в больнице после избиения. Об этом ТАСС сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.

«Екатерина Анисимова (пресс-секретарь районной мэрии) тоже пострадала, ее топили. Мы писали [заявления] в следственные органы, в правоохранительные, в ФСБ собираемся писать», — отметила она

Косыгина рассказала, что чиновников в течение некоторого времени удерживали. У них отобрали детали лодки, на которой они приплыли.

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