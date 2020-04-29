Мэр назвала абсурдом версию о поджоге лесов чиновниками в Усть-Кутске

Фото: АНО "Центр Гражданского Содействия" / YouTube

Мэр Усть-Кутского района Тамара Климина назвала абсурдом сообщения о том, что чиновники администрации района пытались поджечь леса. Об этом она рассказала изданию IrkutskMedia.

По ее словам, членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций отправили проконтролировать несколько термоточек с помощью квадрокоптеров. Климина отметила, что на территории района действует особый противопожарный режим, который предусматривает постоянный контроль за обстановкой в лесах.

Мэр также заявила, что в районе бывшего поселка Лупилово ежегодно происходят пожары из-за недосмотра владельцев подсобных хозяйств, и возгорания начинаются с полей, а затем переходят в леса. Для того, чтобы не допустить лесные пожары, администрация организовала патрулирование и стационарные посты.

«Сотрудники, которые попали в камеру очевидцев, выполняли свою работу по контролю за обстановкой, связанной с лесными пожарами. Они также имели письменное задание, согласно распоряжению губернатора о самоизоляции», — сказала мэр.