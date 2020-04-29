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Мэр назвала абсурдом версию о поджоге лесов чиновниками в Усть-Кутске

Фото: АНО "Центр Гражданского Содействия" / YouTube
Фото: АНО "Центр Гражданского Содействия" / YouTube

Мэр Усть-Кутского района Тамара Климина назвала абсурдом сообщения о том, что чиновники администрации района пытались поджечь леса. Об этом она рассказала изданию IrkutskMedia.

По ее словам, членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций отправили проконтролировать несколько термоточек с помощью квадрокоптеров. Климина отметила, что на территории района действует особый противопожарный режим, который предусматривает постоянный контроль за обстановкой в лесах.

Следователи проверят сообщения о поджоге леса под Усть-Кутом чиновником
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Сотрудники администрации Усть-Кутского района

Мэр также заявила, что в районе бывшего поселка Лупилово ежегодно происходят пожары из-за недосмотра владельцев подсобных хозяйств, и возгорания начинаются с полей, а затем переходят в леса. Для того, чтобы не допустить лесные пожары, администрация организовала патрулирование и стационарные посты.

«Сотрудники, которые попали в камеру очевидцев, выполняли свою работу по контролю за обстановкой, связанной с лесными пожарами. Они также имели письменное задание, согласно распоряжению губернатора о самоизоляции», — сказала мэр.

По ее словам, они должны были преодолеть около 300 км, поэтому запаслись бензином для заправки лодки. «Версия с поджогом лесов — полный абсурд», — заявила Климина.

Смог от лесных пожаров в Забайкалье и Чите. Фоторепортаж
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Ранее издание «Новости Усть-Кутска» писало, что местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса в 200 км от Усть-Кутска, так как нашли у них в лодке несколько канистр бензина. По данным портала, среди них были первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, пресс-секретарь мэра района Екатерина Анисимова, начальник сельхозотдела администрации района Михаил Тышкивский и специалист по ГО и ЧС Сергей Ульянов. Они сообщили, что им дали задание снять теплоточки с помощью квадрокоптера.

«Иркутск Сегодня» отмечал, что среди тех, кто задерживал чиновников районной администрации, был глава города Усть-Кута Александр Душин, у которого в этом районе есть участок. Начальник отдела информационного обеспечения, взаимодействия с общественностью и СМИ главы муниципального образования Елена Пацук подтвердила РБК, что инцидент произошел 28 апреля, а с 27 апреля Душин находится в отпуске.

Управление Следственного комитета по Иркутской области после публикаций СМИ организовало проверку по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 286 УК (покушение на превышение должностных полномочий). По данным следствия, инцидент случился возле лесополосы на территории урочища Лупилово.

Теги: Иркутская область, поджог, чиновники
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