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Прокуратура проверит продажу в Сети данных желающих взять кредит россиян

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Генпрокуратура России поручила столичной прокуратуре проверить информацию о распространении в интернете базы данных россиян, желающих получить кредиты. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По результатам проверки будут приняты меры по устранению нарушений, включая блокировку сайтов и привлечение виновных к установленной по закону ответственности.

Как уточняется в сообщении, проверка организована из-за опубликованной накануне информации в СМИ.

29 апреля РБК сообщил, что специализированный сайт в конце марта выставил на продажу базу данных россиян, которые обращались за микрозаймами в 2017-2019 годах.

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
Финансы
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Продавец предоставляет бесплатный пробник, в который входит информация о примерно 1,8 тыс. человек. В открытом доступе оказались их Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. Продавец заявил, что всего его база содержит информацию о 12 млн физических лиц, и все данные «утекли» из одного источника.

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В информации о каждом клиенте в открытой части базы дана ссылка на сайт, который «привел» пользователя. В большинстве случае это был финансовый маркетплейс «Юником24», позволяющий подобрать и оформить кредитные продукты. Представитель компании сообщил РБК, что пользователями маркетплейса являются две трети заемщиков в пробнике, а происхождение остальной части неизвестно. По данным компании, указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит их партнеру — микрофинансовой организации (МФО), однако раскрыть ее название отказались, заявив, что уже уведомили партнера об отказе от сотрудничества.

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Фото: Spencer Platt / Getty Images

РБК направил запрос в ЦБ и обзвонил часть клиентов из пробника.

Четверть из них рассказали, что являлись клиентами микрокредитной компании «Микроклад», часть подтвердила, что подавала заявки в несколько МФО. В компании «Микроклад» не ответили на запрос РБК.

Теги: Москва, прокуратура, утечка данных, микрозайм
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