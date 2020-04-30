Прокуратура проверит продажу в Сети данных желающих взять кредит россиян

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Генпрокуратура России поручила столичной прокуратуре проверить информацию о распространении в интернете базы данных россиян, желающих получить кредиты. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По результатам проверки будут приняты меры по устранению нарушений, включая блокировку сайтов и привлечение виновных к установленной по закону ответственности.

Как уточняется в сообщении, проверка организована из-за опубликованной накануне информации в СМИ.

29 апреля РБК сообщил, что специализированный сайт в конце марта выставил на продажу базу данных россиян, которые обращались за микрозаймами в 2017-2019 годах.