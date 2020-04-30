НАК показал видео с места контртеррористической операции в Екатеринбурге

Утром 30 апреля Национальный антитеррористический комитет

сообщил, что в ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге были убиты три боевика, которые готовили теракты. Силовики нашли у них оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

Позднее в НАКе сообщили, что боевики поддерживали запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство». В Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамильском городском округе Свердловской области временно вводили режим контртеррористической операции.

