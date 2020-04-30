НАК показал видео с места контртеррористической операции в Екатеринбурге
Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видео с места проведения антитеррористической операции в Екатеринбурге. Кадры поступили в РБК.
В начале ролика показано, что машины правоохранителей и скорой помощи едут к месту, где находились боевики. На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, видна вереница автомобилей, которые стоят на трассе, в том числе машины пожарных.
Затем в видео НАК показал, как сотрудник правоохранительных органов стреляет в сторону частного дома. Затем сотрудники ФСБ зашли в здание. «Наблюдаю тела без признаков жизни», — сказал один из них. Затем в ролике показали оружие, а также бутылки и сверток, перемотанный изолентой.