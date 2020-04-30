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НАК показал видео с места контртеррористической операции в Екатеринбурге

Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видео с места проведения антитеррористической операции в Екатеринбурге. Кадры поступили в РБК.

В начале ролика показано, что машины правоохранителей и скорой помощи едут к месту, где находились боевики. На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, видна вереница автомобилей, которые стоят на трассе, в том числе машины пожарных.

Видео: НАК
Видео: НАК

Затем в видео НАК показал, как сотрудник правоохранительных органов стреляет в сторону частного дома. Затем сотрудники ФСБ зашли в здание. «Наблюдаю тела без признаков жизни», — сказал один из них. Затем в ролике показали оружие, а также бутылки и сверток, перемотанный изолентой.

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Фото: НАК / Youtube

Утром 30 апреля Национальный антитеррористический комитет
сообщил, что в ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге были убиты три боевика, которые готовили теракты. Силовики нашли у них оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

Позднее в НАКе сообщили, что боевики поддерживали запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство». В Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамильском городском округе Свердловской области временно вводили режим контртеррористической операции.
 

Теги: Екатеринбург, НАК, боевики
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