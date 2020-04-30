В Екатеринбурге сняли режим контртеррористической операции

В Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамильском городском округе Свердловской области сняли режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что режим отменили с 05:15 по местному времени (03:15 мск). Специальные меры и временные ограничения, введенные из-за КТО, сняли.

Национальный антитеррористический комитет сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили подготовку терактов в Екатеринбурге. По данным ведомства, в Чкаловском районе города ликвидировали трех боевиков. Силовики обнаружили оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства на месте проведения операции.