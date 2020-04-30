НАК назвал готовивших теракт в Екатеринбурге сторонниками ИГ

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Организаторы теракта, подготовку которого сотрудники ФСБ предотвратили в Екатеринбурге, поддерживали «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

«По имеющимся в оперативном штабе НАК данным преступники были сторонниками международной террористической организации ИГИЛ и готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

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