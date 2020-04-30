В Красноярском крае нашли тела всех пропавших без вести при прорыве дамб

Фото: МЧС РФ / Global Look Press

В Красноярском крае обнаружили тела пропавших без вести после прорыва дамб золотодобывающей артели на реке Сейба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

В главке рассказали, что накануне, 29 апреля, обнаружили фрагменты тела мужчины, а сегодня нашли еще одно тело. «Оба примерно в 800 м ниже по течению от места, где прорыв. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции», — отметил собеседник агентства.

Агентство отмечает, что, таким образом, обнаружили всех пропавших при прорыве дамбы. В ведомстве сообщили, что назначили экспертизы для установления личностей погибших. Предположительно, это сотрудники золотодобывающего предприятия.

Прорыв пяти дамб золотодобывающей артели «Сисим» произошел в октябре 2019 года у поселка Щетинкино Красноярского края. В результате погибли 17 человек, 28 пострадали и трое числились пропавшими без вести. В ноябре прошлого года поиски пропавших приостановили из-за морозов, их восстановили в марте текущего года. Тело одного из пропавших работников обнаружили 27 апреля.