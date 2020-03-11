В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб

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Спасатели возобновили поиски людей, пропавших без вести после прорыва дамб золотодобывающей артели в районе реке Сейба на юге Красноярского края, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на краевое учреждение «Спасатель».

«Выезд на проведение водолазных работ по поиску работников золотого прииска (пропавших 19 октября 2019 года) на акватории реки Сейба Курагинского района», — говорится в сообщении спасателей.

В октябре 2019 года вода прорвала каскад из пяти дамб технологических водоемов у поселка Щетинкино в Красноярском крае. В результате ЧП 17 человек погибли, 28 пострадали и трое пропали без вести. В ноябре поиски приостановили из-за морозов.

Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при работах, которое повлекло гибель людей (по ч. 3 ст. 216 УК). СК полагает, что причиной прорыва дамбы стали нарушения при проведении золотодобывающих работ. Под арест отправили гендиректора артели, начальника горного участка и мастера компании «Сисим».