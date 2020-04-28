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В РПЦ сообщили о госпитализации нового настоятеля Елоховского собора

Елоховский Богоявленский кафедральный собор
Елоховский Богоявленский кафедральный собор (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава административного секретариата Московской патриархии и настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован. Об этом в своем Telegram-канале написал глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Да, владыка в больнице, но не на ИВЛ, ситуация под контролем», — говорится в его сообщении.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил 41-летнего епископа настоятелем Богоявленского Елоховского кафедрального собора 22 апреля. На этом посту Фома сменил протоиерея Александра Агейкина, который умер в столице 21 апреля на 49-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

6 апреля Легойда опровергал информацию том, что рабочая группа по коронавирусу при патриархе скрывает масштабы заражения коронавирусом среди священников РПЦ. Он сообщил, что отсутствие постоянно обновляющейся статистики не угрожает здоровью людей и нет оснований полагать, что среди священнослужителей уровень заболеваемости выше, чем среди врачей или полицейских.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Владимир Легойда, РПЦ
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