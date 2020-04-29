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Пандемия коронавируса ,  
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ВТБ предупредил о предлагающих заключение договоров на дому мошенниках

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Во время всеобщей самоизоляции в России участились случаи, когда мошенники предлагают заключить фальшивые банковские договоры на дому. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

«На фоне введения режима самоизоляции примерно на 15% повысилось число мошеннических действий в отношении наших клиентов», — сказала Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ.

Она уточнила, что россияне стали сознательнее и реже раскрывают персональные данные во время телефонных разговоров. Из-за этого, по словам Цегельной, аферисты вернулись к схеме обхода квартир под видом финансовых консультантов.

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Злоумышленники обходят многоквартирные дома под видом кредитных агентов, консультантов или риелторов и предлагают жителям услуги по оформлению финансовых продуктов и заключению банковских договоров на дому. В том числе мошенники могут предложить за минимальную комиссию продлить срок действия истекших банковских карт или заключить потребительский кредит без визита в банковский офис. Если человек соглашается, мнимые консультанты сразу составляют фальшивый договор, для заключения которого необходимо сообщить им данные своей банковской карты. Через некоторое время мошенники могут списать с карты все имеющиеся на счету средства.

Как уточняется в сообщении, первые случаи подобного мошенничества были зафиксированы в отношении пенсионеров и граждан, оказавшихся без работы или потерявших доход.

ВТБ отметил, что все продукты банка предлагаются только в официальных точках продаж либо через официальные дистанционные каналы.

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее банки уже предупреждали об активизации различных видов мошенничества во время распространения коронавируса в России. В начале апреля ЦБ сообщил, что телефонные аферисты предлагают собеседнику услуги по диагностике коронавирусной инфекции, отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации. Во время разговора злоумышленники пытаются выяснить номер банковской карты или код из СМС.

Сбербанк также предупредил, что мошенники звонили потерпевшим с сообщением, что они якобы контактировали с зараженным коронавирусом, поэтому к ним приедут специалисты для проведения анализа стоимостью 5 тыс. руб. Кроме того, аферисты от имени работников городских поликлиник сообщали людям о серьезных проблемах по результатам анализов и предлагали приобрести дорогостоящие лекарства, на самом деле высылая за большие деньги пищевые добавки.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, ВТБ, новости РБК
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