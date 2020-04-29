ВТБ предупредил о предлагающих заключение договоров на дому мошенниках

Фото: Олег Яковлев / РБК

Во время всеобщей самоизоляции в России участились случаи, когда мошенники предлагают заключить фальшивые банковские договоры на дому. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

«На фоне введения режима самоизоляции примерно на 15% повысилось число мошеннических действий в отношении наших клиентов», — сказала Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ.

Она уточнила, что россияне стали сознательнее и реже раскрывают персональные данные во время телефонных разговоров. Из-за этого, по словам Цегельной, аферисты вернулись к схеме обхода квартир под видом финансовых консультантов.

Злоумышленники обходят многоквартирные дома под видом кредитных агентов, консультантов или риелторов и предлагают жителям услуги по оформлению финансовых продуктов и заключению банковских договоров на дому. В том числе мошенники могут предложить за минимальную комиссию продлить срок действия истекших банковских карт или заключить потребительский кредит без визита в банковский офис. Если человек соглашается, мнимые консультанты сразу составляют фальшивый договор, для заключения которого необходимо сообщить им данные своей банковской карты. Через некоторое время мошенники могут списать с карты все имеющиеся на счету средства.