В Подмосковье МВД и ФСБ изъяли более тысячи нелегальных аппаратов ИВЛ

Фото: МВД РФ

Полиция и ФСБ пресекли сделку по продаже почти 1,5 тыс. аппаратов аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

«Установлено, что злоумышленники предлагали к реализации оборудование, произведенное в 1999-2000 годах. Соответствующие сертификационные и регистрационные документы, а также документы, подтверждающие легальность их происхождения, отсутствовали», — говорится в сообщении.

В операции также участвовали сотрудники МВД из Московской, Свердловской и Костромской областей, а также представители ФСБ России и Росздравнадзора. Их усилиями было изъято 287 аппаратов «Фаза-5НР» общей стоимостью свыше 200 млн руб., затем, при обысках в Костромской и Свердловской областях обнаружено и изъято около 1,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких.

Сбыт аппаратов ИВЛ осуществлялся на территории города Гжель Раменского района Московской области.

По факту произошедшего Следственное управление управление МВД «Раменское» возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч. 4 ст.159 УК. (мошенничество).