В Петербурге опровергли информацию о дефиците аппаратов ИВЛ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Информация о том, что в больницах Санкт-Петербурга не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для пациентов с коронавирусом не соответствует действительности. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Его слова приводит официальная группа по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге в соцсети «ВКонтакте».

«Мы не ощущаем дефицита аппаратов ИВЛ, в городских стационарах сейчас свободны 400 аппаратов», — сказал Лисовец. Он отметил, что город также не испытывает нехватки больничных коек. По словам Лисовца, сейчас в Петербурге есть более 3,8 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, причем более 1 тыс. из них на данный момент свободны.

«Уровень заболеваемости пневмониями в Санкт-Петербурге вырос, однако он соответствует пиковым сезонным значениям», — указал Лисовец.

Данные о нехватке аппаратов ИВЛ распространяли в соцсетях, отметили в оперштабе. Правоохранительные органы организуют проверку по факту распространения ложной информации.