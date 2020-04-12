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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге опровергли информацию о дефиците аппаратов ИВЛ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Информация о том, что в больницах Санкт-Петербурга не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для пациентов с коронавирусом не соответствует действительности. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Его слова приводит официальная группа по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге в соцсети «ВКонтакте».

«Мы не ощущаем дефицита аппаратов ИВЛ, в городских стационарах сейчас свободны 400 аппаратов», — сказал Лисовец. Он отметил, что город также не испытывает нехватки больничных коек. По словам Лисовца, сейчас в Петербурге есть более 3,8 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, причем более 1 тыс. из них на данный момент свободны.

«Уровень заболеваемости пневмониями в Санкт-Петербурге вырос, однако он соответствует пиковым сезонным значениям», — указал Лисовец.

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Данные о нехватке аппаратов ИВЛ распространяли в соцсетях, отметили в оперштабе. Правоохранительные органы организуют проверку по факту распространения ложной информации.

В начале апреля депутат законодательного собрания Петербурга вице-губернатор Евгений Елин отмечал, что сейчас в городских больницах нет дефицита аппаратов ИВЛ, но он может возникнуть при росте заболевших. На случай обострения эпидемии город закупит 195 дополнительных аппаратов, сообщал Елин.

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Согласно последним данным оперштаба, общее число заразившихся коронавирусом в Петербурге составляет 557 человек. Из них 74 пациента выздоровели, еще четверо умерли.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Санкт-Петербург
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