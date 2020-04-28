Пандемия коронавируса , 28 апр, 18:02
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Путин поручил губернаторам быть на работе в праздничные дни
Главы российских регионов в предстоящие праздники должны быть на своих рабочих местах для постоянного мониторинга ситуации с коронавирусом. Такое поручение дал президент Владимир Путин при обращении к россиянам. Трансляцию ведет телеканал РБК.
«Главы субъектов федерации сохранят дополнительные полномочия. В предстоящие дни прошу всех вас быть на рабочих местах», — заявил Путин.
Он также напомнил губернаторам, что действовать во время эпидемии COVID-19 надо «выверено и соразмерно уровню угроз» в регионах. Президент предостерег глав субъектов от принятия решений «на эмоциях или под копирку». По его словам, принимаемые в одном регионе меры могут навредить в другом.
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