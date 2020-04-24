Аналитики оценили влияние пандемии на продажи элитного алкоголя

Несмотря на то что с начала года продажи редкого виски выросли на 3%, в первом квартале их объем снизился впервые за десять лет из-за отмененных аукционов. Индекс элитных сортов вина за тот же период не изменился

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Объем продаж редкого виски в первом квартале 2020 года снизился впервые за последние десять лет из-за отмены ряда аукционов на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил Энди Симпсон, представитель компании Rare Whisky 101, специалисты которой составляют Rare Whisky Index. Его слова приводятся в приложении к индексу инвестиций в роскошь KFLI международной консалтинговой компании Knight Frank (есть у РБК).

При этом с начала 2020-го индекс, отслеживающий аукционные результаты продаж редких сортов шотландского односолодового виски, вырос на 3%. За последний год его показатель увеличился на 11%, а в течение десяти лет прирост составил 586%.

Симпсон считает, что пока преждевременно говорить, что этот напиток является надежным активом, который переживет самый стойкий кризис. Хотя, по его словам, некоторые исследования выявили отсутствие корреляции между инвестициями в редкое виски и традиционным рынком. На фоне пандемии стабилизировалось предложение, из-за чего после медленного роста в 2019 году цены на виски увеличились. «Мы каждый день получаем новые запросы на покупки бутылок, и даже бочонков, однако определенная нервозность по поводу стоимости таких лотов возросла», — сказал Симпсон.

Knight Frank отмечает, что решающую роль для развития вторичного рынка редкого виски сыграет то, как будут развиваться события в следующие два месяца. Симпсон добавил, что некоторые винокурни столкнутся с трудностями, поскольку редкие сорта виски — очень нишевый и ограниченный рынок.