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Пандемия коронавируса ,  
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Аналитики оценили влияние пандемии на продажи элитного алкоголя

Несмотря на то что с начала года продажи редкого виски выросли на 3%, в первом квартале их объем снизился впервые за десять лет из-за отмененных аукционов. Индекс элитных сортов вина за тот же период не изменился
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Объем продаж редкого виски в первом квартале 2020 года снизился впервые за последние десять лет из-за отмены ряда аукционов на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил Энди Симпсон, представитель компании Rare Whisky 101, специалисты которой составляют Rare Whisky Index. Его слова приводятся в приложении к индексу инвестиций в роскошь KFLI международной консалтинговой компании Knight Frank (есть у РБК).

При этом с начала 2020-го индекс, отслеживающий аукционные результаты продаж редких сортов шотландского односолодового виски, вырос на 3%. За последний год его показатель увеличился на 11%, а в течение десяти лет прирост составил 586%.

Симпсон считает, что пока преждевременно говорить, что этот напиток является надежным активом, который переживет самый стойкий кризис. Хотя, по его словам, некоторые исследования выявили отсутствие корреляции между инвестициями в редкое виски и традиционным рынком. На фоне пандемии стабилизировалось предложение, из-за чего после медленного роста в 2019 году цены на виски увеличились. «Мы каждый день получаем новые запросы на покупки бутылок, и даже бочонков, однако определенная нервозность по поводу стоимости таких лотов возросла», — сказал Симпсон.

Knight Frank отмечает, что решающую роль для развития вторичного рынка редкого виски сыграет то, как будут развиваться события в следующие два месяца. Симпсон добавил, что некоторые винокурни столкнутся с трудностями, поскольку редкие сорта виски — очень нишевый и ограниченный рынок.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Положительными факторами влияния пандемии на рынок элитного крепкого алкоголя Knight Frank называет отмену аукционов и сокращение объема поставок, ослабленный курс британского фунта (стимулирует покупателей за пределами Великобритании), свободное время у потенциальных покупателей для изучения предложения, сохранение возможности онлайн-заказов и доставки, а также употребление раритетных сортов виски, что создает отложенный спрос на эти напитки.

В то же время индекс элитных сортов вина (Knight Frank Fine Wine Icons Index) за первый квартал 2020 года не изменился. В компании Wine Owners, которая отвечает за его составление, отметили, что во времена прошлых кризисов (рецессии 1991 года и других) зависимость между вином и акциями наблюдалась, однако с 2008 года (когда произошел мировой экономический кризис) очевидной корреляции не было.

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Источник: JHU
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Knight Frank также отмечает, что на рынок влияют обменные курсы, поскольку большая часть торгов сконцентрирована вокруг Лондона. «Падение фунта стерлингов стало хорошей возможностью для тех, кто владеет долларами или иной валютой, привязанной к доллару США, как, например, гонконгским долларом, покупать с валютным преимуществом около 11%», — утверждает представитель Wine Owners Ник Мартин. По его словам, именно в Гонконге был максимальный рост спроса на коллекционные вина в первом квартале.

Эксперты рекомендуют коллекционерам и инвесторам в роскошь диверсифицировать свой портфель в условиях пандемии и рассмотреть приобретение дистресс-активов. По словам директора по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Марины Шалаевой, виллы с собственными виноградниками в Италии и Франции (входят в пятерку наиболее пострадавших от пандемии стран) можно купить со скидкой в 30%.

Авторы: Надежда Федорова, Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, крепкий алкоголь, вино
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