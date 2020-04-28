Представитель Бабкиной сообщил об улучшении состояния здоровья певицы

Руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, которую 1 апреля госпитализировали с пневмонией в одну из частных московских клиник, идет на поправку. Об этом сообщил РБК официальный представитель артистки Александр Велор.

«Да, все верно, информация в посте Евгения Гора правдива. Самочувствие гораздо лучше», — сказал представитель певицы.

РБК обратился за комментарием к Евгению Гору.

Ранее супруг артистки Евгений Гор сообщил в своем Instagram, что врачи планируют выписать Бабкину через 7-10 дней.

«Спешу сообщить вам, что мы каждый день на связи. У нее уже, как всегда, планов миллион и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Спасибо еще раз огромное всем, кто верил и был рядом», — написал супруг певицы.

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину госпитализировали 1 апреля с пневмонией. артистка сдала тест на коронавирус, однако он показал отрицательный результат. Впоследствии СМИ писали о том, что Бабкину ввели в состояние искусственной комы. О том, что артистки не обнаружили COVID-19, также подтвердил Велор.