Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

Надежда Бабкина (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается. Певица находится вне реанимации без поддерживающих жизнеобеспечение аппаратов и делает все самостоятельно. Об этом в Instagram сообщил ее друг Евгений Гор.

«Ситуация была сложная, но все страшное позади. Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств», — написал он.

По его словам, с каждым днем она набирается сил и восстанавливается. Однако пока общение с артисткой, как отметил Гор, происходит через врачей.

Он добавил, что долго не писал о состоянии Бабкиной, чтобы люди «не придумывали всякой ерунды». «Поэтому хочу развенчать все придуманные мифы. Все в порядке, и скоро уже Надежда будет в строю», — заключил Гор.