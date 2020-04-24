Управделами Московской патриархии митрополит Дионисий заразился COVID-19

Митрополит Дионисий (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Управляющий делами Московской патриархии, митрополит Дионисий Воскресенский заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы по коронавирусу при патриархе.

Митрополит по совету врачей будет лечиться в стационаре после подтверждения у него диагноза коронавирусная инфекция. Заболевание Воскресенского, уточняет рабочая группа, находится на начальной стадии, его здоровье не вызывает опасений.

Митрополит Дионисий является председателей рабочей группы при патриархе и продолжит выполнять свою работу. Сама группа ведет свою деятельность дистанционно.

13 апреля рабочая группа при патриархе сообщила о 18 священнослужителях и монашествующих храмов и монастырей Московской епархии, которые заболели коронавирусной инфекцией. Через несколько дней число заболевших клириков в Московской епархии выросло до 24 человек, еще у 31 клирика из 14 храмов и одного монастыря были симптомы коронавируса без подтвержденного диагноза.