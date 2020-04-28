Песков объявил о «большом выступлении» Путина на совещании по COVID-19

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин запланировал большое выступление во время совещания с регионами по мерам борьбы с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление», — сказал Песков, отвечая на вопрос, выступит ли президент с новым обращением к гражданам России. Он уточнил, что не будет раскрывать подробности, и предложил дождаться самого выступления.

По словам Пескова, совещание запланировано примерно с 15:30 (по мск) до 16:00. Н а встрече обсудят оснащение регионов коечными местами и выполнение ранее поставленных целей по подготовке регионального здравоохранения к борьбе с коронавирусом.

В ходе совещания с докладами также выступят глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко, губернаторы Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Иркутской области и Севастополя.

17 апреля Путин провел совещание о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений субъектов.

22 апреля глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал подготовку регионов к борьбе с COVID-19. Он отметил, что многие руководители регионов «формально» отнеслись к поставленной им задаче представить информацию о готовности больниц и расчеты сумм, необходимых для расширения коечного фонда. Кроме того, по его словам, в регионах недопустимо медленно продвигается процесс раскассирования доведенных средств.