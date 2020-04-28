Bloomberg сообщил о переполненных нефтехранилищах в Южной Корее

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В Южной Корее оказались заполнены все коммерческие нефтехранилища. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, государственная Корейская национальная нефтяная корпорация (KNOC) сейчас сдает в аренду сторонним компаниям наземные резервуары общей вместимостью около 30 млн барр. По словам собеседника Bloomberg, хранилища, которые освободятся в конце 2020 года после истечения сроков аренды, вероятно, зарезервируют под стратегический запас или для оказания помощи местным производителям.

Южная Корея занимает четвертое место в регионе по объему коммерческих хранилищ после Китая, Японии и Индии, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании Kayrros, занимающейся аналитикой данных энергетических рынков. Старший аналитик Kayrros сообщил агентству, что за последние две недели резервуары в Южной Корее пополнили еще на 8 млн барр. сырой нефти.