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Bloomberg сообщил о переполненных нефтехранилищах в Южной Корее

Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg
Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

В Южной Корее оказались заполнены все коммерческие нефтехранилища. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, государственная Корейская национальная нефтяная корпорация (KNOC) сейчас сдает в аренду сторонним компаниям наземные резервуары общей вместимостью около 30 млн барр. По словам собеседника Bloomberg, хранилища, которые освободятся в конце 2020 года после истечения сроков аренды, вероятно, зарезервируют под стратегический запас или для оказания помощи местным производителям.

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Южная Корея занимает четвертое место в регионе по объему коммерческих хранилищ после Китая, Японии и Индии, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании Kayrros, занимающейся аналитикой данных энергетических рынков. Старший аналитик Kayrros сообщил агентству, что за последние две недели резервуары в Южной Корее пополнили еще на 8 млн барр. сырой нефти.

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Фото: Tasos Katopodis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пандемия коронавируса привела к падению спроса на топливо, однако нефтеперерабатывающие заводы не могут полностью остановить свою работу. Из-за этого в мире вырос спрос на хранилища для сырой нефти, поясняет агентство.

Материал дополняется

Теги: Bloomberg, нефть, Южная Корея
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