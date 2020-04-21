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Падение цен на нефть ,  
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Трамп заявил о планах заполнить нефтяные резервы США на фоне низких цен

По словам Трампа, в хранилища направят 75 млн баррелей нефти. Также США рассмотрят вариант приостановки закупок нефти у Саудовской Аравии, добавил он. Такое заявление Трамп сделал на фоне рекордного падения цен на нефть WTI
Фото: Tasos Katopodis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Текущие рекордно низкие цены на нефть позволят полностью заполнить национальные резервы страны, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«В связи с рекордно низкой ценой на нефть, которую вы наблюдаете, <...> мы заполняем наши национальные нефтяные резервы, стратегические резервы. Мы рассчитываем направить до 75 млн баррелей в хранилища. Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене», — сказал Трамп.

По его словам, Вашингтон также рассмотрит вариант приостановки закупок нефти у Саудовской Аравии. По данным Министерства энергетики США, импорт сырья из этой страны в январе составлял 401 тыс. барр. сутки, месяцем ранее — 453 барр./сутки.

После введения ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса мировой спрос на нефть упал. Накануне вечером, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI рухнула до нуля, а затем впервые в истории стала отрицательной: котировки на NYMEX достигали минус $40,32 за баррель.

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По словам эксперта Центра энергетики московской школы управления «Сколково» Екатерины Грушевенко, это беспрецедентный случай для финансового рынка. «На физическом рынке хранилища не переполнены и предпосылок для такого пике не было. Вероятно дальше стоит ожидать разбирательств, почему торги не были остановлены раньше», — заявила она.

Одной из причин падения стало то, что страны — участницы сделки ОПЕК+ пока не сократили добычу: Саудовская Аравия, в частности, продолжает добывать больше 12 млн барр./сутки, отметил аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Кроме того, Эр-Рияд отправил большие объемы нефти в США и это в комплексе вызвало падение стоимости нефти марки WTI, добываемой в Техасе, добавил он.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Дональд Трамп, нефть
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