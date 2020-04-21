Трамп заявил о планах заполнить нефтяные резервы США на фоне низких цен

По словам Трампа, в хранилища направят 75 млн баррелей нефти. Также США рассмотрят вариант приостановки закупок нефти у Саудовской Аравии, добавил он. Такое заявление Трамп сделал на фоне рекордного падения цен на нефть WTI

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Текущие рекордно низкие цены на нефть позволят полностью заполнить национальные резервы страны, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«В связи с рекордно низкой ценой на нефть, которую вы наблюдаете, <...> мы заполняем наши национальные нефтяные резервы, стратегические резервы. Мы рассчитываем направить до 75 млн баррелей в хранилища. Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене», — сказал Трамп.

По его словам, Вашингтон также рассмотрит вариант приостановки закупок нефти у Саудовской Аравии. По данным Министерства энергетики США, импорт сырья из этой страны в январе составлял 401 тыс. барр. сутки, месяцем ранее — 453 барр./сутки.

После введения ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса мировой спрос на нефть упал. Накануне вечером, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI рухнула до нуля, а затем впервые в истории стала отрицательной: котировки на NYMEX достигали минус $40,32 за баррель.