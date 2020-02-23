Австрия блокировала въезд на свою территорию поезда с больными из Италии

В поезде были обнаружены два человека с высокой температурой. Инцидент стал поводов для полного прекращения железнодорожного сообщения между странами

Австрийская пограничная служба заблокировала въезд на свою территорию поезда из Италии, в котором были обнаружены два человека с высокой температурой, сообщает издание Oe24. Пограничники заподозрили, что у них коронавирус.

Инцидент произошел на границе Австрии и Италии в районе Бреннерского перевала. Власти провинции Тироль проинформировали о произошедшем руководство страны, которое дало согласие на остановку поезда.

Позже правительство Австрии заявило о полном прекращении железнодорожного сообщения с Италией в связи со сложившейся ситуацией. Пускать через границу перестали как европейские региональные экспрессы, так и составы международного следования. По данным Oe24, запрет может коснуться и поезда Ницца — Москва, который должен был пересечь австрийско-итальянскую границу вечером 23 февраля.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что власти страны очень серьезно относятся к новостям из Италии, где заболевшими от коронавируса признали более 150 человек. В самой Австрии ни одного подтвержденного случая пока не было.

В Вене ранее заявляли, что проводят консультации с властями Италии насчет того, пускать ли поезд на территорию страны. При этом в Австрии допустили ужесточение пограничного контроля с соседней страной в связи с быстрым ростом числа инфицированных.

За ужесточение погранконтроля на границе с Италией выступает руководство Австрийской партии свободы, которую представляют 30 депутатов в парламенте страны. Ее представитель Хеберт Кикль отметил, что власти страны должны быть готовы к тому, что ситуация в соседней стране ЕС серьезно ухудшится.

По данным SCMP в результате вспышки коронавируса в Италии (в основном в провинциях Ломбардия и Венето) заболели 152 человека. Три пациента умерли.