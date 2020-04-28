Во Франции провели испытания по лечению COVID-19 средством от артрита

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Во Франции получили первые положительные результаты клинических исследований по применению средства от ревматоидного артрита при лечении коронавируса, сообщается на сайте французской больничной организации Assistance Publique — Hopitaux de Paris (AP-HP). Это государственная сеть лечебных учреждений, которая объединяет 39 больниц в Париже и его пригородах.

Средство от ревматоидного артрита применили для борьбы с опасным симптомом COVID-19 — гиперцитокинемией, или «цитокиновым штормом». Это реакция иммунной системы, в результате которой в организме человека начинается разрушение тканей.

«Считается, что у пациентов с пневмонией COVID-19 «цитокиновый шторм» иммунологического происхождения приводит к острой респираторной недостаточности и смерти», — сообщили в AP-HP.

27 марта медики начали исследования. Они отобрали 129 пациентов, госпитализированных с умеренными или тяжелыми симптомами пневмонии, вызванной коронавирусом. 64 пациента получали стандартное лечение, а еще 65 людям помимо него давали тоцилизумаб — средство, которое используется при лечении ревматоидного артрита.