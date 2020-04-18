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Минздрав оценил безопасность китайского препарата для лечения COVID-19

Переданное КНР лекарство аналогично зарегистрированным в России средствам против коронавируса. Специалисты Минздрава не нашли противопоказаний для применения препарата с содержанием гидроксихлорохина
Фото: Xu Congjun / Utuku / Ropi / Global Look Press

Минздрав не нашел противопоказаний для применения незарегистрированного в России препарата для лечения коронавируса, который бесплатно передал Китай. Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает ТАСС.

«С позиций клинической фармакологии, никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет», — отмечается в сообщении. Минздрав уточнил, что по своей безопасности и эффективности новое лекарство не отличается от других зарегистрированных в России средств против коронавируса.

В сообщении пресс-службы также указано на наличие у препарата сертификата GMP, который подтверждает соответствие международным требованиям качества.

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Ранее глава правительства Михаил Мишустин разрешил применять полученный из КНР препарат для лечения коронавируса. Он поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать организациям, где лечат больных COVID-19, 68 600 упаковок китайских таблеток с гидроксихлорохином.

Гидроксихлорохин — это производное хлорохина, лекарства от малярии. Таблетки с этим компонентом помогают, в том числе, снизить высокую температуру заболевших.

В конца марта в научном сообществе разгорелась дискуссия относительно применения гидроксихлорохина для лечения коронавируса. Французский врач-инфекционист Дидье Рауль заявил, что исследования его команды на заболевших коронавирусной инфекцией доказали эффективность этого средства.

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В то же время, американский профессор Кэтрин Сели-Радтке из Университета Мэриленда (вице-президент Международного общества исследований в области антивирусных препаратов) заявила об отсутствии достаточных доказательств эффективности использования лекарств с гидроксихлорином. Она отметила, что у большинства пациентов исследуемой группы были только легкие симптомы заболевания, поэтому они могли выздороветь и без применения экспериментального лечения. Профессор указала, что из-за ажиотажа вокруг препарата, его перестает хватать больным с малярией, волчанкой и ревматоидным артритом, для которых средство было рекомендовано изначально.

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Источник: JHU
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Автор: Громова Анна
Теги: коронавирус, Минздрав
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