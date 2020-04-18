Минздрав оценил безопасность китайского препарата для лечения COVID-19

Переданное КНР лекарство аналогично зарегистрированным в России средствам против коронавируса. Специалисты Минздрава не нашли противопоказаний для применения препарата с содержанием гидроксихлорохина

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Минздрав не нашел противопоказаний для применения незарегистрированного в России препарата для лечения коронавируса, который бесплатно передал Китай. Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает ТАСС.

«С позиций клинической фармакологии, никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет», — отмечается в сообщении. Минздрав уточнил, что по своей безопасности и эффективности новое лекарство не отличается от других зарегистрированных в России средств против коронавируса.

В сообщении пресс-службы также указано на наличие у препарата сертификата GMP, который подтверждает соответствие международным требованиям качества.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин разрешил применять полученный из КНР препарат для лечения коронавируса. Он поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать организациям, где лечат больных COVID-19, 68 600 упаковок китайских таблеток с гидроксихлорохином.